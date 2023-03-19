Öfkesini evinden çıkardı: Oturduğu daireyi ateşe verip kaçtı

Antalya’da sinir krizi geçiren adam, oturduğu daireyi ateşe verip olay yerinden kaçtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

Olay, saat 21.00 sularında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1118 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre; henüz bilinmeyen bir sebeple sinirlenen Nihat K.(37), oturduğu daireyi ateşe verdi, ardından olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden apartman sakinleri kendilerini sokağa atarken, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan Nihat K’yı bulmak için de çalışma başlattı.