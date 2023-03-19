Nurdağı’nda yıkılan binalarla ilgili firari 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik soruşturma çerçevesinde firari 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan noktalardan olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde süren soruşturmalar çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari olan ve haklarında aranma kaydı bulunan 2 şüpheli şahsı yakaladı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.