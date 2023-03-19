Nizip’te 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramalarda 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı. Yapılan operasyon çerçevesinde bir iş yerindeki aramalarda 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.