Son Dakika
Nemrut Dağı Milli Parkı’nda Arsemia Ören Yeri depremde hasar gördü
KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ MEYDANA GELEN 7.7 VE 7.6 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMDE ADIYAMAN NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKINDA BULUNAN ARSEMİA ÖREN YERİNİN SARAY KISMINDAKİ MOZAİKLİ ALANINDA YARILMALAR OLDU.
Asayiş 26.03.2023, 18:30
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman Nemrut Dağı Milli Parkı’nda bulunan Arsemia Ören Yeri’nin saray kısmındaki mozaikli alanda yarılmalar oldu.
Kommagene Uygarlığı’nın Kahta Çayı’nın doğusunda Eski Kahta Kalesi’nin karşısında kurulan krallığın yazlık başkenti ve idare merkezi Arsemia da depremden etkilendi. Antiochos-Herakles tokalaşma steli ve Anadolu’nun bilinen en büyük Grekçe yazıtının bulunduğu yerin üst tarafında ve kuzeyinde yer alan tepedeki saray kısmında depremle birlikte kaya parçaları koptu. Tarihi ören yerinin göçük meydana gelen kısmına güvenlik şeridi çekildi. Depremde hasar alan Arsemia Ören Yeri’ne turistlerin girişine izin verilmediği öğrenildi.