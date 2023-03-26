Nemrut Dağı Milli Parkı’nda Arsemia Ören Yeri depremde hasar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman Nemrut Dağı Milli Parkı’nda bulunan Arsemia Ören Yeri’nin saray kısmındaki mozaikli alanda yarılmalar oldu.

Kommagene Uygarlığı’nın Kahta Çayı’nın doğusunda Eski Kahta Kalesi’nin karşısında kurulan krallığın yazlık başkenti ve idare merkezi Arsemia da depremden etkilendi. Antiochos-Herakles tokalaşma steli ve Anadolu’nun bilinen en büyük Grekçe yazıtının bulunduğu yerin üst tarafında ve kuzeyinde yer alan tepedeki saray kısmında depremle birlikte kaya parçaları koptu. Tarihi ören yerinin göçük meydana gelen kısmına güvenlik şeridi çekildi. Depremde hasar alan Arsemia Ören Yeri’ne turistlerin girişine izin verilmediği öğrenildi.