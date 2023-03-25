Muğla’da çalınan köpek, çipi sayesinde Elazığ’da bulunarak sahibine teslim edildi

Muğla’nın Milas ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce bir kadın ve erkek tarafından çalınan Terrier cinsi köpek, bin 309 kilometre uzaklıktaki Elazığ’da HAYDİ ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Yaklaşık 1 yıl önce Muğla’nın Milas ilçesinde bir kadın ve erkek tarafından lokantanın bahçesinden çalınan köpek Elazığ’da bulundu. Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi ekipleri, başıboş köpek ihbarı üzerine gittiği alanda sahibi olduğunu tahmin ettikleri köpek ile karşılaştı. Köpeği alarak belediyeye ait hayvan hastanesine getiren ekipler, burada yaptıkları incelemelerin ardından Terrier cinsi köpeğin çipinin olduğunu fark etti. Çip kontrolü yapan ekipler, köpeğin Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan Yasemin Genç’e ait olduğunun tespit edilmesinin ardından, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine haber verdi. Köpeğin sahibine ulaşılırken, köpeğinin bulunduğunun haberini alan Yasemin Genç’in kardeşi Osman Genç, bin 309 kilometre uzaklıkta bulunan Elazığ’a bilet alarak hemen yola çıktı. Sabah HAYDİ ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs terminalinden alınan Genç, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evine getirildi. Burada köpeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan köpek sahibi Osman Genç, çip taktırmanın çok önemli olduğunu söyledi.

"Bir daha bulamayacağımızı düşünüyorduk"

Köpeklerinin bulunmasında veterinerler ve HAYDİ ekiplerinin çok yardımcı olduklarını aktaran Osman Genç, “Köpeğimiz ihbar sonucu sokakta bulunuyor. Ondan sonra HAYDİ ekiplerine köpeğimizde çip olduğundan dolayı haber veriliyor. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde köpeğin kız kardeşime ait olduğu ortaya çıkınca da aileme ulaşıldı. Annem engelli bir kadın köpeğimizi çok sevdiği için dün akşam saat 21.30 gibi otobüse bindim ve sabah Elazığ’a geldim. HAYDİ ekipleri beni otobüs terminalinde karşılayarak barınağa kadar getirdiler. Köpeğimizin tüm kontrolleri yapılmış ben de şu anda köpeğimi teslim aldım. Bizim Muğla Milas’ta kız kardeşime ait bir lokantamız var. Lokantamızın içerisinde bunun haricinde 3 tane daha Terrier cinsi köpeğimiz var. Genç arkadaşlarımız demir korkulukların üzerinden içeri girip hayvanımızı kucaklarında saklayarak olay yerinden uzaklaştılar. Biz zaten şikayetçi olduk. Annem çok merak ettiği için köpeğimizi telefonda gösterdim. Çip taktırmak çok önemli. Muğla Milas neresi Elazığ neresi bu konuda iletişime geçilmek kadar güzel bir şey yok. Biz şahsımız olarak kaçırılan köpeğimizi kesinlikle bulamayacağımızı düşünürken, ekipler tarafından bulunarak bizlere teslim edildi, mutluyuz” dedi.

Köpeğin, ekipler tarafından birkaç gün önce başıboş köpekler ihbarı üzerine gidip alındığını aktaran Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekimi Kübra Ünal, "Geldiğinde ilk müdahaleleri yapılarak tüm kayıtlarına bakıldıktan sonra çipi okutuldu. Kaydının Muğla’da bir vatandaşa ait olduğu öğrenildi. Bu bilgi üzerine de ekiplerimizle birlikte vatandaşla irtibata geçildi ve bugün de sahibi ile köpek buluşturuldu" diye konuştu.