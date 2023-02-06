Son Dakika
MSB: "Depremden etkilenen vatandaşlarımız, 2’nci Ordu Komutanlığımıza ait kışlalarda misafir ediliyor. Tüm imkanlarımızla milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz."
MSB: "Depremden etkilenen vatandaşlarımız, 2’nci Ordu Komutanlığımıza ait kışlalarda misafir ediliyor. Tüm imkanlarımızla milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz."
MSB: "Depremden etkilenen vatandaşlarımız, 2’nci Ordu Komutanlığımıza ait kışlalarda misafir ediliyor. Tüm imkanlarımızla milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz."
Asayiş 06.02.2023, 21:20
MSB: "Depremden etkilenen vatandaşlarımız, 2’nci Ordu Komutanlığımıza ait kışlalarda misafir ediliyor. Tüm imkanlarımızla milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz."