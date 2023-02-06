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MSB: "Depremden etkilenen vatandaşlarımız, 2’nci Ordu Komutanlığımıza ait kışlalarda misafir ediliyor. Tüm imkanlarımızla milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz."

MSB: "Depremden etkilenen vatandaşlarımız, 2’nci Ordu Komutanlığımıza ait kışlalarda misafir ediliyor. Tüm imkanlarımızla milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz."

Asayiş 06.02.2023, 21:20
MSB: "Depremden etkilenen vatandaşlarımız, 2’nci Ordu Komutanlığımıza ait kışlalarda misafir ediliyor. Tüm imkanlarımızla milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz."

MSB: "Depremden etkilenen vatandaşlarımız, 2’nci Ordu Komutanlığımıza ait kışlalarda misafir ediliyor. Tüm imkanlarımızla milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz."

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