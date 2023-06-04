MSB, 2 teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim alan 1’i kadın 2 teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı.

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere 2 teröristin teslim olma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, “Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandığı mağaradan çıkan biri kadın olmak üzere iki teröristin teslim olma anları” ifadelerine yer verildi.