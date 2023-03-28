Motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki genç kız kazada yaşamını yitirdi

İzmir’in Torbalı ilçesinde, taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Meryem Balım feci kazada yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Torbalı ilçesi Ayrancılar eski Pancar yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen Meryem Balım (22) idaresindeki motosiklet, taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Meryem Balım ve yolcu konumundaki arkadaşı yerde metrelerce savruldu. 22 yaşındaki Balım, olay yerinde can verdi, arkadaşı ise ağır yaralandı. Balım’ın ölümü sonrası yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Kazada hayatını kaybeden genç kızın arkadaşını eve bırakmak istediği öğrenildi. Kazada ağır yaralanan diğer genç kızın tedavisinin Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi’nde yapıldığı, durumunun ağır olduğu öğrenildi.