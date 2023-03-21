Motosiklet cadde ortasında alev alev yandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde cadde ortasında alev alev yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Şüheda Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K.’ya ait 45 ADB 350 plakalı motosiklet henüz öğrenilemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Motosiklet saniyeler içinde alev topuna dönerken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Salihli Emre Çetin Müfreze ekipleri yangını söndürdü.

Motosiklet tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.