Moskova’da bombalı saldırıda ölen Dugina son yolculuğuna uğurlandı

Rusya’nın başkenti Moskova’da 21 Ağustos’ta katıldığı bir festival dönüşünde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden ve Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı olan Rus gazeteci Darya Dugina için bugün Ostankino Televizyon Kulesi’ndeki salonda cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene saldırının asıl hedefi olan, ancak araçta bulunmayan siyaset uzmanı Aleksandr Dugina, Rusya Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Leonid Slutsky, Devlet Duması Başkan Yardımcısı Sergey Neverov, Rus senatör Elena Mizulina, Rus parlamentosu milletvekilleri, Dugina’nın ailesi ve dostları katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus hükümetinin temsilcileri ile çok sayıda önemli isim de törene çelenk gönderirken, 2 saat süren tören öncesi polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Aleksandr Dugin kızının son sözlerini anlattı

Törende konuşan Aleksandr Dugin kızıyla son konuşmasından bahsederek, "Son kez onunla festivalde konuştuk. Bana ’baba kendimi bir savaşçı ve kahraman gibi hissediyorum. Halkımla, ülkemle beraber olmak istiyorum’ dedi. Bu düşünce onun için çok önemliydi" ifadelerini kullandı. Ukrayna’daki savaşa da değinen Dugin, savaşın Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş olmadığını belirterek, "Politik duruma bakarsak bu savaş Ukrayna ile bir savaş değil. Karanlık ile aydınlık arasında bir savaş" şeklinde konuştu. Tören yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Dugina, festival dönüşü aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti. Aracın Dugina’nın babası Dugin’e ait olduğu, asıl hedefin Dugin olduğu öne sürülmüştü. Kızıyla birlikte festivalden dönen Dugin’in son anda kızıyla araçlarını değiştirdikleri ve bu sayede suikasttan kurtulduğu iddia edilmişti.

Dugin, Rusça konuşulan bölgeler de dahil olmak üzere bazı bölgelerin Rusya Federasyonu altında birleştirilmesini savunmasıyla biliniyor. Dugina’nın ise babasının fikirlerini desteklediği ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarına destek verdiği biliniyor.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) suikastın failinin Ukrayna istihbaratına çalışan Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğunu iddia etmişti.