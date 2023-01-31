Mine’yi çuvalın içine koyup gömen koca adliyeye sevk edildi

Denizli’de yaklaşık 6 aydır kayıp olan 1 çocuk annesi eşini çuvala koyup iş yerinin yanındaki araziye gömen koca, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ ile eşi Mithat Kocadağ arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine Kocadağ’dan bir daha haber alınamadı. Geçen 6 aylık süreçte Mine Kocadağ’dan herhangi bir haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi. Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat Kocadağ, canlı yayında suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

Olayı en ince ayrıntısına kadar söyleyen Mithat, "Gece saat 03.00’da mutfakta tartıştıktan sonra ittirince yere düştü. Kafasını vurdu ve öldü. Saat 05.00’a kadar yaklaşık 2 saat boyunca kanlar içinde yerde kaldı. Mutfaktaki yerden kaldıramadım. Mine’nin yüzünü havluyla sildim. Mutfaktan, banyoya götürdüm. Banyoda son kez karıma sarıldım, öptüm. Daha sonra yatak odasındaki bazanın altına sakladım cesedi. Sabah saatlerinde duş aldım ve işe gittim. Cesedi bazanın altında 2 gün boyunca kaldı. Bazanın altından cesedi çıkardım çarşafa sardıktan sonra çuvala koydum, o şekilde taşıdım. Kardeşimin aracına koydum, cesedi ilk önce köye götürmek istedim ama daha sonra çalıştığım yere götürdüm. Saat 06.00’da otelin yakınına gömdüm. Cesedi el arabasıyla taşıdım, sera olan yerin yakınına gömdüm. Üzerine biraz toprak attım" dedi.

Gömdüğü yeri gösterdi

Mithat Kocadağ canlı yayında ekiplere genç kadını gömdüğü yeri tarif etti. Ekipler canlı yayında gelen itiraf ve yer gösterme sonrası kocanın tarif ettiği bölgeye geldi. Kocanın çuvala koyduğu eşini el arabası ile taşıyıp attığı ve üzerine çam ağaçlarının dalları ile örttüğü noktada, dallar titizlikle kaldırıldı ve bahsedilen çuval bulundu. Çuvalın ağzı açıldığında annenin cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Mithat Kocadağ itirafın ardından canlı yayında ekipler tarafından gözaltına alındı. İstanbul’dan Denizli’ye getirilen Mithat Kocadağ, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, koca sevk sırasında kendisine yöneltilen soruları ise yanıtsız bıraktı.