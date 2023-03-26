Midyat’ta 5 gündür haber alınamayan gencin cansız bedeni bulundu

Mardin’in Midyat ilçesinde 5 gün önce ava gidiyorum diyerek evden çıkan ve bir daha haber alınmayan 25 yaşındaki Osman Alver, ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Midyat ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan ve annesiyle yaşayan 25 yaşındaki Osman Alver, 5 gün önce saat 14.30 sıralarında ava gitmek üzere çıktığı evden bir daha geri dönmedi. Yakınlarının haber vermesiyle Jandarma ekipleri, Osman Alver’in bulunması için ava çıktığı bölgede geniş çaplı arama başlattı. Bölgede bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen Jandarma ekipleri, cesedin Osman Alver’e ait olduğunu belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Alver’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri sonrasında Alver’in cenazesi, Çavuşlu Mahallesinde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.