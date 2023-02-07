Son Dakika
MSB: “Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerine ilave olarak, TCG Osmangazi tank çıkarma gemisi de deprem bölgesine iş makinesi götürmek amacıyla İzmir’den seyrine başladı.”
Midilli Adası açıklarında göçmen teknesi faciası: 3 ölü, 11 kayıp
Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Midilli Adası’nın doğusunda bulunan Provoskida Sahili açıklarında bir göçmen teknesinin battığını açıklayarak, faciada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de kaybolduğunu belirtti.
Asayiş 07.02.2023, 19:47
Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Midilli Adası’nın doğusunda bulunan Provoskida Sahili açıklarında bir göçmen teknesinin battığını açıklayarak, faciada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de kaybolduğunu belirtti.
Ege Denizi’nde bir göçmen teknesi daha battı. Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Midilli Adası’nın doğusunda bulunan Provoskida Sahili açıklarında bir göçmen teknesinin battığı bildirildi. Faciada, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de kaybolduğu ifade edilen açıklamada, 27 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Göçmenlerin Somali, Sudan, Yemen, Eritre ve Gambiya uyruklu oldukları ve aralarında 3 çocuğun bulunduğu ifade edildi.