Midilli Adası açıklarında göçmen teknesi faciası: 3 ölü, 11 kayıp

Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Midilli Adası’nın doğusunda bulunan Provoskida Sahili açıklarında bir göçmen teknesinin battığını açıklayarak, faciada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de kaybolduğunu belirtti.

Ege Denizi’nde bir göçmen teknesi daha battı. Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Midilli Adası’nın doğusunda bulunan Provoskida Sahili açıklarında bir göçmen teknesinin battığı bildirildi. Faciada, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de kaybolduğu ifade edilen açıklamada, 27 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Göçmenlerin Somali, Sudan, Yemen, Eritre ve Gambiya uyruklu oldukları ve aralarında 3 çocuğun bulunduğu ifade edildi.