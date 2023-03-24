Mide botoksu sonrası hasta hayatını kaybetti, 2 doktor gözaltına alındı

Tuzla’da ve İzmir’de özel hastanelerde yapılan mide botoksu ameliyatının ardından 31 hasta fenalaştı. Fenalaşan hastalardan biri olan Türkmenistan uyruklu Aylar Korhanova dün hayatını kaybetti. Kadının ölümünün ardından Tuzla’daki hastanenin yetkilisi olan iki doktor gözaltına alındı.

Tuzla’da Özel Gisbir Hastanesi’nde farklı tarihlerde mide botoksu yaptıran bazı hastalarda çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomların görülmesi üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, mide botoksu yaptıran hastaların çoğunlukla İstanbul ve İzmir’de başka bir özel hastanede ameliyat oldukları, farklı il ve ilçelerde toplamda 31 kişinin aynı sorunları yaşadıkları belirlendi.

Emniyetten edinilen bilgiye göre, 3 Mart’ta Tuzla’daki hastanenin yetkilisi olan doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve obezite firma sahibi C.T. gözaltına alındı, ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında kullanılan 6 ilaca el koyuldu. Şüphelilerden C.C.E. ve Ş.Ş. işlemleri sonrası adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. El konulan ilaçlar gerekli inceleme için Adli Tıp Kurumu’na teslim edildi.

1 hasta hayatını kaybetti

Tuzla’daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Aylar Korhanova geçtiğimiz gün hastanede hayatını kaybetti. 25 Şubat tarihinde ameliyat olan ve 4 Mart’ta midesinde rahatsızlık hisseden Korhanova ameliyat olduğu hastaneye tekrar giderek tedavi altına alındı. Korhanova bir süre sonra taburcu olmasına rağmen durumu kötüleşince yoğun bakıma kaldırıldı. Aylar Korhanova dün ise hayatını kaybetti. Korhanova’nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Korhanova’nın yakınlarının ameliyatı yapan doktorlardan ve hastane yönetiminden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Hasta ölünce doktorlar tekrar gözaltına alındı

Türkmenistanlı kadının ölümünün ardından hastane yetkilisi doktorlar olan C.C.E. ve M.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında ’taksirle öldürme’ suçundan işlem başlatılan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın olay ile ilgili 11 Mart tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimlerince bu tedavinin uygulandığı merkezlere olağan dışı acil denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde, İstanbul’da faaliyette bulunan Özel GSM Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi ile İzmir’de faaliyette bulunan Özel Batı Anadolu Tıp Merkezinde bu hastalara müdahale edildiği tespit edilmiş ve tedavide kullanılan ürünlere el konarak incelemeye alınmıştır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak mide botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirilmiştir. Her iki sağlık kuruluşunun ilgili birimlerinin faaliyeti askıya alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Konu Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Etkilenen hastalarımıza gerekli tedaviler uygulanmış olup takipleri yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.