Metruk ev alev alev yandı

Düzce’de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu.

Yangın, Uzun Mustafa Mahallesi 857. Sokak’ta bulunan tek katlı metruk bir evde çıktı. Dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alev topuna dönen evi söndürmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.