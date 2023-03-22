Mersin’de PKK/KCK operasyonu: Terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüten şüpheli yakalandı

Mersin’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüten 1 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.