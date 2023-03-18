Meksika’da freni patlayan tır 6 aracı ezdi: 4 ölü, 25 yaralı

Meksika’nın Chiapas eyaletinde freni patlayan tırın 6 araca çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Meksika’nın Chiapas eyaletinin Oxchuc şehrindeki bir karayolunda meydana gelen trafik kazasında, freni patlayan tır yokuş aşağı gittiği sırada duramayarak önüne çıkan 2 otomobil, 2 motor taksi, 1 yolcu minibüsü ve 1 kamyon olmak üzere toplam 6 araca çarptı. Kaza sonucu tır dahil tüm araçlarda büyük hasar meydana gelirken olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Görgü tanıkları olay sırasında tırın yokuş aşağı hızlı bir şekilde gittiğini ve o esnada önündeki trafiğin durmuş olduğunu söyledi.

Kazanın sorumlusu olduğu düşünülen tır şoförü, olay sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildi. Tutuklanan tır şoförü ifadesinin alınması için savcılığa gönderildi.