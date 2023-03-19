Mehmetçik sel felaketinde kaybolan vatandaşları arama çalışmalarına yardım ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Adıyaman’da yaşanan sel felaketinde kaybolan vatandaşların arama çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Mehmetçik, Adıyaman’da yaşanan sel felaketinde kaybolan vatandaşları arama çalışmalarına devam ediyor. MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mehmetçiğin sel ve taşkın yaşanan bölgelerdeki arama faaliyetlerini içeren görüntülere yer verdi.