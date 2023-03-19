Mehmetçik sel bölgesinde arama kurtarma operasyonlarına devam ediyor

Kahraman Mehmetçik, sel felaketinden etkilenen Adıyaman’da kaybolan vatandaşları bulabilmek için dere yataklarına fens teller çekiyor.

Milli Savunma Bakanlığı deprem bölgesinde olduğu gibi sel bölgesinde de arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Mehmetçik, bölgede kaybolan vatandaşların bulunabilmesi için dere yataklarına fens telleri çekiyor. MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Adıyaman’da meydana gelen sel felaketinde kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mehmetçiklerimiz vatandaşlarımızı bulabilmek için dere yatağına fens telleri çekiyor” ifadeleri kullanıldı.