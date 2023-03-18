Mart karı yolda bıraktı, Malatya-Kayseri yolu kısmen trafiğe kapandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden olurken Malatya-Kayseri yolu kısmen trafiğe kapandı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalara neden oldu. Mart karına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yoğun kar yağışının etkili olduğu Mazıkıran Geçidi’nde ilerlemekte zorluk çekti. Tırların makas attığı geçitte Kayseri istikameti kısmen trafiğe kapandı. Ekipler yolu trafiğe açabilmek için kar küreme çalışmalarına başladı.