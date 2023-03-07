Marmara'da deprem!

Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bugün saat 11:36'da Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında merkez üssü Marmara Ereğlisi olan AFAD'a göre 3,8 ve Kandilli Rasathanesi'ne göre 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yüzyılın afetinde ölü sayısı 46 bini aştı

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan' Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104'e yükseldiğini duyurmuştu.