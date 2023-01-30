Mardin’de trafik kazası: 1’i çocuk 4 yaralı

Mardin’de meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesine bağlı Yazyurdu Mahallesi civarında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsünün yolda oluşan buzlanma sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edildi. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri ve kolluk kuvvetleri olaya müdahale etti. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırılan yaralılardan 1’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kolluk kuvvetleri olayla ilgili inceleme başlattı.