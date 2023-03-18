Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 19 adet sentetik ecza, 2.07 gram skunk, 2.86 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.Ö(27) ve Ö.A(27) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.