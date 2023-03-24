Manisa’da pompalı saldırı: Müzisyen hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde müzisyenlik yapan Ercan Angışhan (38), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Salihli’de bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli’de müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Ercan Angışhan, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Özel Medigüneş Hastanesine kaldırılan Angışhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ekipler soruşturma başlattı

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, pompalı saldırı sonrası olay yerinden araçla kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.