Manisa jandarması aranan 10 şahsı yakaladı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şahsın 20 Mart tarihinde yapılan uygulama ile yakalandığı ve adli makamlara sevk edildikleri açıklandı.

Manisa JASAT Jandarma Dedektifleri tarafından 20 Mart Pazartesi Günü yapılan çalışmalar sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 10 şahıs yakalandı.

’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma ve Sağlama’ suçundan 10 yıl 2 ay cezası bulunan M.P., ’Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl 4 ay cezası bulunan H.K., ’Kasten Yaralama’ suçundan 5 yıl cezası bulunan S.A., ’Hırsızlık’ suçundan 6 yıl 4 ay cezası bulunan S.K., ’Hırsızlık’ suçundan 6 yıl 4 ay cezası bulunan D.N., ’Konutta Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma’ suçundan 5 yıl 7 ay cezası bulunan H.E., ’Cebir Tehdit Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan 3 yıl 4ay cezası bulunan M.A.B., ’Hırsızlık’ suçundan 3 yıl 1 ay cezası bulunan S.K., ’Hırsızlık’ suçundan 3 yıl cezası bulunan S.N. ve ’Yasadışı Ekim, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan A.N.Y. isimli şahıslar yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.