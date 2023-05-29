Malatya’da iş kazası: 1 yaralı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 44 yaşındaki bir şahıs onarmaya çalıştığı kamyon damperinin altında kalarak yaralandı.

Olay, 12.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir atölyede kaynak işleri yapan H.A. (44) açılma meydana gelen bir kamyonun damperinde onarım yapmaya çalışırken, damper aninden inmeye başladı. Durumu fark eden H.A. kaçmaya çalışsa da sağ kolu damperin altında kaldı. İşyeri çalışanlarının yardımıyla şahıs sıkıştığı yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan H.A.’nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.