Malatya’da ekipler 33 saattir arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Malatya’da depremin ikinci gününde ekipler, kar yağışına rağmen 33 saattir arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasar verdiği iller arasında yer alan Malatya’da çok sayıda ev yıkıldı. Ekipler, enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmalarına yoğun kar ve soğuğa rağmen devam ediyor. Depremin ardından geçen 33 saatte ekipler, zorlu kış şartlarına rağmen enkaz altında bulunan vatandaşların kurtarılması için gece gündüz çalışmaları ara vermeden sürdürüyor. Aileleri enkaz altında kalan vatandaşların ise enkaz bölgelerindeki umutlu bekleyişi sürüyor.