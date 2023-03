Maketten inşaat vurgunu

İzmir’in Menemen ilçesinde 2017 yılında projelendirilen ve 2019’da teslim edileceği vaadiyle proje maketinden beğenip daire satın alan vatandaşlar evlerine kavuşamadı. Teslim tarihinin üzerinden 3 yılı aşkın sürenin geçtiği bloktaki hak sahipleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için firmadan şikayetçi oldu.

Ev sahibi olma hayaliyle yıllardır birikim yapan ve çevresinden borç alan 50’nin üzerinde vatandaş, 2017 yılında lansmanı yapılan ve Menemen ilçesi Ulukent Mahallesi’nde bulunan projeden daire satın aldı. Dört blok ve 288 daireden oluşan projenin 2019 yılının Haziran ayında teslim edileceği açıklanmasına rağmen bugüne kadar bir çok vatandaşa evler teslim edilmedi; konuyla ilgili bugüne kadar 52 vatandaş firmaya dava açtı. Mağdurlardan bazıları ise dairelerin birden fazla kişiye satıldığı iddiasıyla dolandırıcılık suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şu ana kadar 52 hak sahibi de paralarını ödedikleri dairelerin tamamlanmaması nedeniyle soluğu mahkemede aldı.

"Her geçen hafta mağdurlar artıyor"

Mağdur vatandaşların avukatı Sevde Canik, konuyla ilgili 52 vatandaşın davası olduğunu söylerken, adaletin bir an önce yerini bulmasını istediklerini açıkladı. Her geçen hafta mağdur sayısının arttığını da vurgulayan Avukat Sevde Canik, "Bu konutlar 4 blok 288 daire olmak üzere projelendirilmiş. Ancak şu an 2 blok hiç yapılmamış durumda; 2 blok tamamlanmış ancak buradaki bazı konutlarda da mükerrer satış yapılmış durumda. Yani müvekkillerimiz arasında tamamlanan bloklardan daire alıp, dairesi teslim edilmeyen, dava açtığımızda da dairenin bir başkasına satılmış olduğunu tespit ettiğimiz kişiler var. Şu an bu konuda mağdur olan 52 müvekkilimiz var ancak bir o kadar kişinin daha mağdur olduğunu düşünüyoruz. İzmir’in en tanınan en güvenilir inşaat firması olduğunu düşündükleri için müvekkillerimiz buradan daire satın aldılar. Onlar ise ortaklıklarının feshedildiğini, bu sebepten dairelerin teslim edilemediğini bahane ederek kendilerini savundular. Fakat müvekkillerimizin hepsi bütün ödemelerini bitirmiş ve vaat edilen 2019 yılında teslim edileceğini düşünerek taşınmazlarını satın almışlar. 2019 Aralık ayında da bu binalar inşaatı yarım kalmış şekilde duruyordu. Birkaç sene daha oyaladılar insanları ve 2022 senesinde de davalarımızı açmaya başladık. Her geçen hafta mağdurlarımız artıyor ve davalarımızı açıyoruz. Şu ana kadar 52 davamız mevcut. Burada bizim haklılığımız ortada. Vatandaşlar bütün ödemelerini yapmış ve bütün üzerine düşenleri yapmıştır. Bir an önce adaletin tecelli etmesini diliyoruz" dedi.

"Ortada herhangi bir muhatap bulamıyoruz"

Mağduriyetleri ile ilgili karşılarında muhatap bulamadıklarından yakınan mağdur hak sahiplerinden Ceren Onur, bütün birikimlerini buraya yatırdıklarını ve hala borç ödediklerini söyledi. Onur, "Bizden peşinat istedikleri için ilk etapta ben arabamı sattım. Daha sonra inşaatın ilerlemesi için kalan parayı da istediler ve bankalardan kredi çekip, eşten dosttan borç alıp kalan parayı da ödedik ama inşaat devam etmedi. Şu an borcun büyük bir kısmını hala ödüyoruz ancak ortada bir evimiz yok. Biz de çok büyük bir firma oldukları için onlara güvenmiştik ve büyük bir borcun altına girdik. Ben evi aldığımda oğlum daha küçüktü ve buraya yerleşip onun burada okula başlayacağını hayal etmiştik. Oğlum şu an ilkokula gidiyor ancak bir evimiz yok. Bu mağduriyetimizle ilgili de ortada herhangi bir muhatap bulamıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Daire değil dert satın almışız"

Mağdurlardan Erol Güneş ise, Projenin maketinden bakarak buradan daire satın aldık. İzmir’in en tanınmış inşaat firmasının arsa sahibi olması ve ortaklığının bulunması nedeniyle kendilerine güvenerek 1028 yılında dairemizi aldık. Hala dairelerimize kavuşmuş değiliz. Sözleşmeye 2019 Haziran’da teslim edilmesi gerekiyordu. Ortalama 70-80 aile mağdur durumda burada ve o zamanın parasıyla 90 bin ila 100 bin dolar arasında bir ücret ödedik. Şu anda buradaki daire fiyatlarına baktığımızda mağduriyetimiz 2 milyon 500 bin lira civarında. Biz de mağdurlar olarak aramızda iletişimi sağlamak için bir iletişim grubu oluşturduk. Buraya geldikçe tanıştık, bir araya geldik ve hukuksal mücadelelere giriştik. Biz bu firmaya güvenerek bir daire satın aldık sanıyorduk ama paramızı verip daire değil dert satın almışız. Evlerimize bir an önce kavuşmak istiyoruz" diye konuştu.