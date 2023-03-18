Mail order dolandırıcılığı: 8 gözaltı

Samsun, Ordu, Ankara ve Amasya’da başkalarına ait kredi kartlarını kullanarak mail order ödeme yöntemi ile 1,8 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen organize suç örgütü mensubu 8 şüpheli yakalandı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüt faaliyeti içerisinde ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunun bilişim sistemleri kullanılarak, haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 8 şüpheli şahıs hakkında Aralık 2022 tarihi itibarıyla takip başlatıldı.

Şüpheli şahısların başkalarına ait kredi kartlarının kullanılması suretiyle mail order ödeme yöntemi ile Samsun, Ordu, Ankara ve Amasya illerinde bulunan iş yerlerinden alışveriş yaptıkları, yapılan alışverişte almış oldukları eşyaları ucuz fiyata piyasaya satarak toplamda 1 milyon 800 bin TL gelir elde ettikleri tespit edildi.

Eşzamanlı yapılan arama neticesinde, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi ve organize suç örgütü mensubu 8 şüpheli şahıs yakalandı.