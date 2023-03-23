Lisede iki kişiyi vuran öğrencinin cansız bedeni bulundu

ABD’nin Colorado eyaletinde bir lisede iki çalışanı silahla vurup kaçan öğrencinin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

ABD’nin Colorado eyaletinin Denver şehrinde yer alan Doğu Lisesi’nde dün bir öğrenci, üstünün aranması sırasında bulunan silahıyla 2 okul çalışanını vurdu. Polis tarafından yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Austin Lyle adlı öğrencinin saldırının ardından olay yerinden kaçtığı belirtildi. Park County Şerifi Tom McGraw, başlatılan arama operasyonu çerçevesinde gece saatlerinde ormanlık bir alanda saldırganın cansız bedeninin bulunduğunu söyledi.

Saldırganın ölüm şekline ilişkin detay verilmezken, sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada yaralılardan birinin tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği diğerinin ise durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Denver Polis Şefi Ron Thomas, öğrencinin davranış sorunları nedeniyle her gün okula girmeden önce özel bir odada üzerinin arandığını, ancak daha önceki aramalarda üzerinde silah bulunmadığını belirtti. Denver Devlet Okulları Müfettişi Alex Marrero, saldırı nedeniyle okulun tahliye edildiğini, gelecek haftaya kadar eğitime ara verildiğini açıkladı. Marrero, okulda güvenliğin sağlanması için ise yıl sonuna kadar 2 silahlı polis memurunun görevlendirildiğini söyledi.

Denver Devlet Okulları verilerine göre kentteki okullarda eğitim yılının başlamasından bu yana öğrencilere ait 10 silah ele geçirildi.