Libya’da kaybolan 2.5 ton uranyum bulundu

Libya’da kaybolan 2.5 ton doğal uranyum içeren 10 varilin bulunduğu duyuruldu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA), Libya’da 2.5 ton doğal uranyumu içeren 10 varilin daha önce belirtilen konumda bulunamadığını açıklamasının ardından başlatılan arama çalışmalarında sonuç alındı. Libyalı Tümgeneral Halid el-Mahcub tarafından yapılan açıklamada, varillerin Libya-Çad sınırında olması gereken bir depodan yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü belirten el-Mahcub, çalışmaların UAEA ile ortak sürdüğünü söyledi.