Kuzey Irak’tan Türkiye’ye 186 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çevre illerden deprem bölgesine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, Kuzey Irak’tan da 186 kişiden oluşan arama kurtarma personeli gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çalışmalara katılmak üzere bölgeye gelen Kuzey Irak arama kurtarma ekipleri, deprem bölgelerine gönderildi. Türkiye’yi yasa boğan ve dünyada eşi ve benzeri bulunmayan büyük depremin ardından başta komşu ülkeler olmak üzere bir çok devlet Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu açıklarken Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi de arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Erbil’den itfaiye, sağlık çalışanı ve kurtarma personellerinden oluşan 186 kişiden oluşan ekibi Türkiye’ye gönderdi.

Karayolu ile Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan ve Raber Muhammed koordinasyonunu sağladığı 186 kişilik ekibi DAİB Başkan Yardımcısı ve Cizreli İş İnsanı Süleyman Çağlı ve Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım karşıladı. Erbil’den gelen ekip deprem bölgesine gitmek üzere Cizre’den yola çıktı.

Ülkenin çok zorlu bir süreçten geçtiğine vurgu yapan DAİB Başkan Yardımcısı ve Cizreli İş İnsanı Süleyman Çağlı, ”Böyle zor bir süreçte ülkemizle, vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde olan ve acımıza ortak olan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne teşekkür ediyorum” dedi.