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Kümese giren köpeği acımasızca dövdü

Bartın’da yaşayan H.Ş. bahçesindeki tavuk kümesine girerek yumurtaları yediği için bir köpeği acımasızca dövdü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Asayiş 17.10.2020, 09:32
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Kümese giren köpeği acımasızca dövdü

Olay, Bartın merkeze bağlı Akçamescit köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçamescit köyünde yaşayan H.Ş.’ye ait kümese köpek dadandı. Kümesteki yumurtaları yiyen köpek, kümesin sahibi H.Ş. tarafından yakalanarak acımasızca dövüldü. Elindeki sopa ile köpeğe defalarca kez vuran H.Ş.’ye komşu çocukları gözyaşları içinde ‘vurma’ diye seslenirken çocuklar bahçedeki annelerinden de köpeği kurtarmasını istedi.


Dövülen köpeğin sahibi ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen o anların ardından H.Ş.’den şikayetçi oldu. İfadesi alınan H.Ş. serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. H.Ş. hakkında Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hayvanları Koruma Kanunundan cezai yaptırım uygulanacağı öğrenildi.

#bartın #kümes #köpek
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