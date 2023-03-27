Kudüs’te protestocular meclis binası önünde toplandı: 3 gözaltı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sabah saatlerinde yapmayı planladığı konuşmayı iptal etmesinin ardından İsrail Meclisi (Knesset) önünde düzenlenen protestoda 3 kişi gözaltına alındı.

İsrail’de tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar ülke genelinde devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, yerel saatle 11.00’de yapması planlanan konuşmayı ertelemesinin ardından Kudüs’teki İsrailliler sokaklara döküldü. İsrail Meclisi’nin (Knesset) önünde bir araya gelen yüzlerce protestocu İsrail bayrakları ile "Demokrasi veya devrim asla vazgeçme" ve "Demokrasi bizim kalbimizde" yazılı pankartlar taşıdı. Polis, Knesset çevresindeki çok sayıda yolu kapatırken, 3 protestocuyu da gözaltına aldı.

"Biz kardeşiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, ülke genelinde şiddetlenen protestoların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Protestoculara çağrıda bulunana Netanyahu, "Tüm göstericileri sorumlu davranmaya ve şiddetten uzak durmaya çağırıyorum. Biz kardeşiz" ifadelerini kullandı.

Tepki çeken yargı reformu

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD ve çok sayıda ülkenin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. Reform çerçevesindeki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı" geçtiğimiz günlerde Meclis’te yapılan oylamada kabul edilmişti.