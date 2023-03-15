Köye inip köpeği telef eden kurtlar böyle görüntülendi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bir köye inen kurtlar, av köpeğini telef etti. Kurtların köyde gezmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Yukarışehirören köyüne gece saatlerinde inen kurtlar Halil Sayın isimli vatandaşa ait, kulübesinde zincirle bağlı olan av köpeğini telef etti. Sabah uyandığında av köpeğini bulamayan Sayın, köye ait güvenlik kamerası görüntülerini incelendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde köye inen kurtların köpeğini telef ettiğin gördü.

Öte yandan, kurtların köydeki sokaklarda gezmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kurtların köyde gezdikleri görülüyor.