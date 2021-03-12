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Köy muhtarı baba oğluyla kavga eden 2 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Çorum'da, öğrencilerin okulda başlayan kavgasına bir veli de dahil oldu. Okula giden baba, oğlu ile kavga eden iki öğrenciyi servisteyken silahla vurarak öldürdü. Öğrencileri öldüren cani adam gözaltına alındı.

Asayiş 12.03.2021, 17:19
2002
Köy muhtarı baba oğluyla kavga eden 2 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Saat 11.30 sıralarında Alaca ilçesi İmat köyünde meydana gelen korkunç olayda Servet B., oğlu ile kavga ettiklerini öne sürdüğü 8'inci sınıf öğrencisi Tunç T. (14) ve Kaan T. (14) ile bulundukları serviste tartıştı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Servet B. bu sırada tabanca ile iki çocuğa ateş etti. Servet B. kaçarken, yaralanan çocuklar çağırılan ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tunç T. ve Kaan T. doktorların tüm çabasına rağmenkurtarılamadı. Servet B. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İki çocuğun cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından köy girişinde güvenlik önlemi aldı. Köyde ikamet etmeyenlerin girişine izin verilmezken, saldırının gerçekleştiği servis aracına inceleme için el konuldu.

AİLELER ARASINDA HUSUMET VARMIŞ

Cinayete ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şüpheli Servet B. ile öldürdüğü çocukların aileleri arasında husumet bulunduğu, bu nedenle davalık oldukları belirtildi. Köyün önde gelen isimlerinin araya girmesiyle bir süre önce tarafların barıştırıldıkları ifade edildi.

Bu arada katil zanlısı eski muhtar Servet B.'nin ismi açıklanmayan eşinin de kocasının öldürdüğü 2 çocuğu olaydan önce azarladığı iddiasıyla, olayla ilgili soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İZLEYENLER HÜZNE BOĞULDU

Öte yandan sabah saatlerinde okula gittikleri serviste arkadaşları yanında uğradıkları saldırıda yaşamını yitiren Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'nin 4 yıl önce arkadaşlarıyla olan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştıkları ortaya çıktı. İkilinin, arkadaşlarıyla eğlendiği anlara ait görüntüler, izleyenleri hüzne boğdu.

"İÇERİDEN TAKIR TAKIR SİLAH SESLERİ GELDİ"

Köy sakinlerinden Mesut Yılmaz, gazetecilere, kızını servis aracına bindirirken silahlı saldırıya şahit olduğunu söyledi. Yılmaz, "Servet abi geldi, içeriye girdi, takır takır silah sesi geldi. 6-7 el ateş etti. Sonra biz içeri girdik, Servet abiyi çıkarttık. Sonra o gitti. Çocuklardan birinin kalçasından kan geliyordu, onu araçtan indirdik, tampon yaptık. Diğer çocukta nabız yoktu. Çocuklardan birinin başına, diğerinin de göğsüne iki mermi isabet etmişti. Ambulansı, jandarmayı aradık. Aileler geldi, çocuklarını araçla hastaneye götürürken yolda ambulansa aktardılar. Hastanede gittiğimizde müdahale edildi ama ikisi de vefat etti." ifadelerini kullandı.

ARAÇTA BAŞKA ÇOCUKLAR DA VARMIŞ

Silahlı saldırının çocuklar arasındaki kavgadan kaynaklandığını öğrendiğini dile getiren Yılmaz, "Bunlar 13 yaşında çocuklar. Kendi aralarında kavga etmişler. Yetişkin değiller. Başka içeriği var mı bilmiyorum. Benim bildiğim çocukların kavgası yüzünden olmuş." dedi. Yılmaz, olay sırasında servis aracında başka çocukların da olduğunu kaydetti.

BEYLİK TABANCASIYLA VURMUŞ

Abdullah Doğan ise evinde uyurken siren seslerine uyandığını ifade etti. Çok üzgün olduklarını dile getiren Doğan, "Saat 08.00 gibi köyde olay olduğunu anladım. Eski muhtar, daha önce beylik tabancası almıştı. Onunla iki çocuğu vurmuş. Mesele nedir, kimse bilmiyor. Şimdiki muhtar da servis şoförü. 'Haberim olsaydı tutardım' diyor." şeklinde konuştu.

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