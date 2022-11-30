Koruma altındaki oklu kirpiyi öldüren şahsa ve kaçak avlanan 11 kişiye para cezası

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Siirt ili Eruh ilçesi içerisinde kırsal bölge ve köylerinde Yokuşlu Jandarma Karakoluyla yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 11 kişiye ava kapalı olan avlakta avlanmaktan idari para cezası, 11 keklik, 2 adet tavşanı öldürmekten tazminat bedeli cezası uygulanırken, 1 kişiye ise nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için avlanması yasak olan oklu kirpiyi öldürmekten idari para cezası ve tazminat bedeli uygulanmıştır. Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından ölü olarak ele geçirilen 11 adet keklik, 2 adet tavşan, 1 adet oklu kirpi toprağa gömülerek imhası gerçekleştirildi” denildi.