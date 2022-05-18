Köpekten kaçarken az daha canından oluyordu

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde köpekten korkup caddeye fırlayan küçük kız az daha canından oluyordu. Küçük kızın otomobil altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Demirci Mahallesinde yaşandı. Mahalle halkının bir süredir toplanması için başvuru yaptığı sokak köpeklerinden bir tanesi annesi ve babası ile birlikte yürüyen 2 küçük çocuğa doğru hamle yapınca çocuklardan bir tanesi yola fırlayıp kaçmak istedi. Tam bu sırada yoldan geçen bir araç küçük çocuğa çarpmak üzereyken çocuğun ayağı takılıp yere yuvarlandı. Küçük çocuğun araç altında kalmaktan son anda kurtulduğu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Korkup kaçan çocuklar daha sonra anne babalarının yanına gidip yollarına devam etti.