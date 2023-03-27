Köpeği otomobilin kapısına bağlayıp koşturdu

Karabük’te bir şahıs, otomobilin sağ ön kapısına bağladığı köpeği sokakta koşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeni Mahalle’de akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, aracın sağ ön kapısına bağladığı köpeği aracın peşinden koşturdu. Başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, vicdansız sürücü tepki çekti.