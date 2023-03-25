Konya’da aranan 107 kişi yakalandı

Konya’da çeşitli suçlardan aranması bulunan 107 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme, hırsızlık, gasp, yağma, silahla tehdit gibi çeşitli suçlardan aranması olan 107 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri aranması olan şahısları tespit ettikleri ikametlerde yakaladı. Hakkında kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. ve yağma suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R. de polis ekiplerinin tespit ettiği adreslere düzenlediği operasyonla yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonlarla aranması olan 107 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların toplam 245 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. 107 kişiden 42’si cezaevine gönderilirken, 65’i ise adli mercilere teslim edildi.