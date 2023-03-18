Kontrolden çıkıp evin duvarına çarptı: 5’i çocuk 7 yaralı

Sivas’ta kontrolden çıkan hafif ticari araç evin duvarına çarparak durabildi. Kazada 5’i çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Ali Baba Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. M.C. (57) idaresindeki 58 HB 005 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan G.K.(37), A.K., E.C.(35), E.C. (12), M.C., Z.C.( 11) ve M.E.C. (5) hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.