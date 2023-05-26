Komşuların otopark kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre komşu olan 2 kişi arasında çıkan otopark kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülük Mahallesi Sevinç Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.T. ile komşusu A.Y. arasında otopark yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y., üzerinde bulunan bıçak ile M.T.’yi bacağından yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan şahıs çevredekiler tarafından otomobil ile hastaneye götürülürken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği apartman önünde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(EK