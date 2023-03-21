Komandolar Şanlıurfa’dan alkışlarla uğurlandı

Şanlıurfa’da arama kurtarma, yardım ve temizlik faaliyetine katılan 2 bin 565 jandarma komando ve güvenlik korucusu görevlerini tamamlayarak hep birlikte okudukları andın ardından kentten ayrıldı.

Sel afetinin yaşandığı Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bölgeye sevk edilen komando ve güvenlik korucuları, evleri, işyerleri, cadde ve sokakları dolduran çamur yığınlarını temizleyerek vatandaşa yardımcı oldu. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği Şanlıurfa’da, yaralar sarılmaya devam ediyor. Selde 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının bittiği Şanlıurfa’da temizlik çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Siirt Jandarma Özel Harekat Taburu, Diyarbakır Jandarma Komando birlikleri ve Diyarbakır Güvenlik Korucuları, Batman Jandarma Komando Birlikleri ve Batman Güvenlik Korucuları, Mardin Jandarma Komando Birlikleri ve Mardin güvenlik korucularından oluşan 2 bin 565 jandarma komando ve güvenlik korucuları çalışmalara destek verdi. Çalışmalarını tamamlayan komando ve güvenlik korucuları düzenlenen törenin ardından Komando Andını okuyarak Şanlıurfa’dan görkemli bir şekilde ayrıldı. Komando andını okuyan askerlere vatandaşlar alkış çalarak teşekkür etti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, komandolara teşekkür ederek, vatandaşın Mehmetçiğin desteği ile daha da güçlendiğini ifade etti.