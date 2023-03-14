Kolombiya’da denizaltıda 87.7 milyon dolarlık kokain ele geçirildi

Kolombiya donanması, bir denizaltıda piyasa değeri 87.7 milyon dolar olan 2.6 ton ağırlığında kokain ele geçirildi.

Kolombiya donanması, Pasifik Okyanusu’nda 4 kişinin bulunduğu 15 metrelik bir denizaltıya operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 2.6 ton ağırlığında kokain ele geçirildi. Donanmadan yapılan açıklamada, uyuşturucunun piyasa değerinin 87.7 milyon dolar olduğu belirtilirken, ayrıca 2 kişinin cansız bedenine rastlandığı aktarıldı. Şahısların zehirli gaz solumaları sonucu yaşamını yitirmiş olabilecekleri ifade edildi. Diğer 2 kişinin ise yakındaki bir gemiye gönderilerek tedavi edildiği kaydedildi. Donanmanın Pasifik’teki uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini devam ettireceği vurgulandı.