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Kocasını av tüfeği ile öldüren kadın tutuklandı
Burdur’da sabah saatlerinde tartıştığı eşini av tüfeği ile öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 28.05.2023, 19:24
Burdur’da sabah saatlerinde tartıştığı eşini av tüfeği ile öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Burdur’un Düğer köyünde sabah saatlerinde tartıştığı eşi İsmail Işık’ı (32) evde bulunan av tüfeği ile öldüren 3 çocuk annesi Ayşe Işık (27) jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.