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Kocasını av tüfeği ile öldüren kadın tutuklandı

Burdur’da sabah saatlerinde tartıştığı eşini av tüfeği ile öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 28.05.2023, 19:24
Kocasını av tüfeği ile öldüren kadın tutuklandı

Burdur’da sabah saatlerinde tartıştığı eşini av tüfeği ile öldüren kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur’un Düğer köyünde sabah saatlerinde tartıştığı eşi İsmail Işık’ı (32) evde bulunan av tüfeği ile öldüren 3 çocuk annesi Ayşe Işık (27) jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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