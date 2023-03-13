Kocaeli’de uyuşturucu ile mücadelede 114 şüpheli yakalandı

Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 114 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir haftada yaptığı 86 uygulama ve operasyon neticesinde 114 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 16’sı tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 93’ü serbest bırakıldı, 1 kişi ise adliyeye sevk edildi. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 87 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 169 gram metamfetamin, 91 gram esrar, 15 kilo 21 gram skunk, 11 gram eroin, 18 uyuşturucu hap, 50 extacy, 17 captagon, 9 sentetik ecza, 7 bin 215 TL para, 2 hassas terazi ele geçirildi.