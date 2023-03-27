Kocaeli’de otomobil istinat duvarına çarptı: 4 yaralı
KOCAELİ’NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE SÜRÜCÜNÜN HAKİMİYETİ KAYBETMESİYLE OTOMOBİL İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI. KAZADA OTOMOBİLİN İÇERİSİNDE BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 35 AZU 976 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün bir anda hakimiyeti kaybetmesiyle yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin sürücüsü S.K. ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.