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Kocaeli’de bir ayda 28 silah ve 835 silah parçası ele geçirildi
KOCAELİ'DE EKİPLERCE YAPILAN OPERASYON VE ASAYİŞ UYGULAMASINDA 5 TÜFEK, 23 TABANCA, 835 SİLAH PARÇASI VE ÜRETME APARATI ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 25 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI.
Asayiş 31.03.2023, 15:55
Kocaeli’de jandarma ekiplerince Mart ayı içerisinde yapılan operasyon ve asayiş uygulamasında 5 tüfek, 23 tabanca, 835 silah parçası ve üretme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 25 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca Mart ayında yapılan operasyonlar, yol kontrol ve aramalarda 5 tüfek, 23 tabanca, muhtelif cins ve miktarda fişek, 835 silah parçası ile üretme aparatı ele geçirildi. Malzemelere el konulurken 25 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.