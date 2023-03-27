Kocaeli’de 8 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde 8 kilo 250 gram sahte toz deterjan ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nın kaçakçılıkla mücadele çalışmaları neticesinde İzmit ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 8 kilo 250 gram sahte toz deterjan ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.