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Kocaeli’de 8 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNDE YAPILAN OPERASYONDA 8 BİN 250 KİLO SAHTE TOZ DETERJAN ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 27.03.2023, 17:46
Kocaeli’de 8 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde 8 kilo 250 gram sahte toz deterjan ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nın kaçakçılıkla mücadele çalışmaları neticesinde İzmit ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 8 kilo 250 gram sahte toz deterjan ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

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