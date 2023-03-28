Kocaeli’de 4 adresi sigara üretim fabrikasına çevirdiler

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri 2 depo, bir iş yeri ve ikameti sigara üretim fabrikasına çevrin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara imal edildiği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi. Ekiplerce İzmit ilçesinde 2 depo, bir ikamet ve iş yerinde operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 19 bin 535 içi tütünle doldurulmuş makaron, 105 bin 345 boş makaron, 100 kilo tütün, 3 sigara sarma makinası, 3 kompresör ele geçirildi. Malzemelere el konulurken adresleri sigara üretim fabrikasına çeviren 5 şüpheli gözaltına alındı.